ترامب: سينتهي المطاف بتفجير سد النهضة من قبل مصر!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لهمنذ ساعات مضت أن دولة إثيوبيا انتهكت اتفاقا عكف على إعداده بشأن سد النهضة الأثيوبي الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق، وقال ترامب إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات جراء مماطلتها في مفاوضات سد النهضة القائمة منذ قرابة عقد من الزمان مع مصر والسودان.

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع قادة السودان وإسرائيل احتفالا بتحقيق انفراجة دبلوماسية بين البلدين إنه

“لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج” بسبب السد الذي “يوقف تدفق المياه إلى النيل.”

قال الرئيس الأمريكي إنه “وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة”، في إشارة إلى أن نهر النيل مصدر المياه الوحيد تقريبا لأكثر من 100 مليون مصري.

وأضاف ترامب: “سينتهي بهم المطاف إلى تفجير ذلك السد .. سوف يفجرون السد. علينا القيام بشيء ما.”

وتابع: “ولا أحد يمكن أن يلوم مصر على أنها منزعجة.”