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قطع مياه الشرب لأكثر من 16 ساعة في هذه المناطق غداً

أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة
المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالقليوبية، اليوم في بيان لها عن قطع المياه عن بعض القرى بفرع جنوب الخانكة، وهذه القرى هي  (القلج، سرياقوس، عرب العيادة، الجبل الأصفر).

واوضحت أنه سوف يتم قطع مياه الشرب يهذه المناطق اعتبارًا من الساعة الرابعة فجر غدًا الخميس، وحتى السابعة مساء نفس اليوم، فيما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالقليوبية، فى البيان الصحفي اليوم، أن هذا الانقطاع  يأتي بسبب أعمال ربط شبكة محطة مياه سرياقوس المرشحة 145 ألف م3/يوم، على شبكة المياه الرئيسية، تمهيدًا للتشغيل النهائي للمحطة في القريب العاجل.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع،والتي تزيد عن 16 ساعة تقريبا بشكل متواصل.

فيما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالقليوبية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، لافتة أنه في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، وسوف تصل غليكم سيارات مياه الشرب في أقرب وقت ممكن من أجل تغطية جميع احتياجتكم من المياه النظيفة والصالحة للشرب.

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أحمد نجيبمنذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

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