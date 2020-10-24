الصحة تعلن أسباب تزايد إصابات فيروس كورونا في مصر.. وتحذير لهذه الفئة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك تزايدًا طفيفًا في إصابات فيروس كورونا بدأ منذ أيام قليلة، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وبالطبع انخفاض درجات الحرارة وما يحدث في العالم من تزايد الإصابات بشكل كبير.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الأولى” مساء اليوم:

أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة أية مستجدات في أعداد “كوفيد-19” لافتًا إلى رفع الاستعداد في مستشفيات العزل.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

إلى وجود شبكة مميكنة تربط كل المستشفيات ببعضها، إضافة إلى الخط الساخن 105 لاستقبال أي شكاوى، متابعًا: “نتابع من خلال الشبكة الوضع على مستوى الجمهورية، وتتم متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي وتطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات”.

وناشد مجاهد، جميع البالغين من العمر 60 عامًا فأكثر، أو من يعانون أمراضًا مزمنة ضرورة تجنب التجمعات، والتوجه للمستشفى حال شعور بأعراض مرضية، وعدم تناول أية أدوية فيتامينات أو رفع المناعة دون استشارة الطبيب، فضلًا عن الحفاظ على نظام غذائي صحي