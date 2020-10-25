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التخطيط العمراني تناقش قرار وقف أعمال البناء على 62.5% من مساحة الجيزة

شادي عادلمنذ 32 دقيقة
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البناء
أعمال البناء

يترقب أهالي محافظة الجيزة القرار الذي يتم مناقشته في الفترة الحالية بين أعضاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بخصوص مسودة اشتراطات البناء التي سوف يتم إقرارها لكي يتم بدء العمل بها في جميع أنحاء المحافظة بعد نهاية المهلة التي حددتها الحكومة المصرية سابقًا المتمثلة في ستة أشهر بشأن وقف تراخيص البناء.

وتشمل مسودة الاشتراطات البنائية التي تناقشها الهيئة العامة للتخطيط العمراني كافة المناطق التي سوف يتم فيها منع البناء نهائيًا داخل محافظة الجيزة، على أن يتم استثناء بعض المناطق من ذلك القرار مثل مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، إضافة إلى مناطق السماح بأعمال البناء تحت قيود وتشمل مناطق الامتدادات العمرانية، وأيضًا مناطق التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.

موقف الضوابط والاشتراطات على مستوى محافظة الجيزة

  • حي شمال الدقي / تمثل نسبة 84.3% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 9.8% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 9.0% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي الدقي / تمثل نسبة 9.8% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 67.3% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 0.0% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي الهرم / تمثل نسبة 32.0% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 13.2% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 63.7% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي بولاق الدكرور / تمثل نسبة 100% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 0% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 0% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي العجوزة / تمثل نسبة 38.6% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 56% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 5.3% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي جنوب الجيزة / تمثل نسبة 83.4% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 10.3% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 2.7% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي الطالبية / تمثل نسبة 68.7% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 29.3% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 0% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي الوراق / تمثل نسبة 55.7% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 27.1% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 4.2% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • حي العمرانية / تمثل نسبة 95.2% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 4.1% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 0% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.
  • إجمالي محافظة الجيزة / تمثل نسبة 62.5% مناطق الوقف الكلي لأعمال البناء باستثناء مشروعات الخدمات بالكتلة السكنية، فيما تمثل نسبة 18.5% مناطق السماح بأعمال البناء بقيود شاملة مناطق الامتدادات العمرانية، بينما تمثل نسبة 19% مناطق إعادة التخطيط ومشروعات التنمية العمرانية.

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يذكر أن الدولة المصرية طبقت خلال الأشهر الماضية قانون التصالح في مخالفات البناء بكل حزم وصرامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل إيقاف التعدي على الأراضي من جانب المخالفين بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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شادي عادلمنذ 32 دقيقة
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