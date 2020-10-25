أخبار مصر

شرط أساسي لامتداد عقد الإيجار القديم لابن المستأجر بعد وفاته

متابعات 365منذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة
الإيجار القديم
الإيجار القديم

كشفت مصادر قانونية عن شرط أساسي لامتداد عقد الإيجار القديم لابن المستأجر بعد وفاته، وقال المصدر أن قانون الإيجار القديم حدد شرطا أساسياً لكي يستطيع ورثة المستأجر الإقامة بالشقة بعد وفاته، ويمتد لهم عقد الإيجار.

وأوضحت المصادر الشرط المطلوب وفق قانون الإيجار القديم، والذي نص على أن ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر على أن يتم تركه للزوجة أو الأولاد أو أي من والديه المقيمين معه، في حالة واحدة وهي الإقامة مع المستأجر قبل الوفاة.

وأن الأحكام القضائية والمبادئ التي أرستها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، نصت على وجوب أن تكون تلك الإقامة مستقرة ومعتادة، وأن تتجه نية المقيم مع المستأجر إلى أن يجعل هذا المسكن محله وموطنه.

وأنه ألا يكون لديه مأوى دائم وثابت ومستقر سواه، أما الإقامة العارضة والعابرة، لا قيمة لها إطلاقاً ولا تُكسب المقيم مع المستأجر ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

وأوضحت المصادر أن ذلك يعني أن الأبناء الذين يترددو على منزل أحد والديهم للقيام برعايته الصحية والاطمئنان عليه عند مرضه لا يكون لهم الحق في الاستمرار في الإقامة بالشقة وامتداد عقد الإيجار لهم بعد وفاته.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ ساعة واحدة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة ترامب: سينتهي المطاف بتفجير سد النهضة من قبل مصر!

ترامب: سينتهي المطاف بتفجير سد النهضة من قبل مصر!

منذ يوم واحد
صورة أفضل طريقة لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020

أفضل طريقة لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020

منذ يومين
صورة مجلس الوزراء ينفي شائعة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي

مجلس الوزراء ينفي شائعة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي

منذ يومين
صورة الحكومة تؤكد رسميًا رفع سن المعاش ل65 عامًا بداية من يوليو 2040

الحكومة تؤكد رسميًا رفع سن المعاش ل65 عامًا بداية من يوليو 2040

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى