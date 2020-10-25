الفئات المحرومة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل

يشهد مطلع شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2020 طرح كراسات الشروط من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك من أجل حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

وتختلف مساحات الوحدات السكنية المطروحة ما بين الإسكان الاجتماعي وبين متوسطي الدخل، حيث تتراوح مساحات شقق الإسكان الاجتماعي بين 75 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة إلى غاية 90 متر مربع، أما بالنسبة إلى شقق متوسطي الدخل تتراوح مساحات الوحدة السكنية الواحدة بين 100 متر مربع وبين 110 متر مربع إلى غاية 120 متر ربع.

ولا يتشابه الوضع أيضًا حينما يتعلق الأمر بطريقة الحجز أو بمعنى أدق “المبلغ المطلوب لجدية الحجز”، حيث تتراوح قيمة جدية الحجز بين مبلغ 12.5 ألف جنيه إلى غاية مبلغ 15.5 ألف جنيه بالنسبة إلى شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، أما بالنسبة إلى شقق الإسكان المتوسط تصل قيمة جدية الحجز إلى 48 ألف جنيه للوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 100 متر مربع.

وتصل قيمة جدية الحجز إلى مبلغ 51 ألف جنيه بالنسبة إلى الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 110 متر مربع، بينما تصل قيمة جدية الحجز إلى مبلغ 55 ألف جنيه بالنسبة إلى الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 120 متر مربع.

ويجب التأكيد على أن فتح باب الحجز وشراء كراسات الشروط من كافة مكاتب البريد المصري سوف يكون متاحًا بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل من العام الحالي 2020 بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، على أن يتم فتح الباب أمام بقية أبناء الشعب المصري بأكمله بداية من 8 نوفمبر القادم.

يذكر أن هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب تأتي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي تهدف بالأساس إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

الفئات المحرومة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط

أي مواطن عازب يزيد الراتب الشهري الخاص به عن مبلغ 4500 جنيه بالنسبة إلى الإسكان الاجتماعي. أي مواطن متزوج يزيد الراتب الشهري الخاص به عن مبلغ 6 آلاف جنيه بالنسبة إلى الإسكان الاجتماعي. أي مواطن يقل الراتب الشهري الخاص به عن مبلغ 1500 جنيه. أي مواطن سبق له الحصول على قرض من إحدى البنوك المصرية ولا يزال يسدد الأقساط الخاصة به، حيث لا يمكن الجمع بين قرض التمويل العقاري الخاصة بالوحدة السكنية وبين ذلك القرض بأي حال من الأحوال. أي مواطن سبق له الحصول على دعم من أي جهة تابعة للحكومة المصرية، ويشمل ذلك الدعم الحصول على الأراضي والوحدات السكنية أو حتى الإسكان التعاوني. أي مواطن يزيد عمره عن 50 عامًا وقت صدور الإعلان. أي مواطن يقل عمره عن 21 عامًا وقت صدور الإعلان. أي مواطن مالك لوحدة سكنية داخل الدولة المصرية أو حتى له إرث شرعي من عائلته. أي مواطن مقيم في محافظة أخرى غير المحافظات التي يتم طرح الوحدات السكنية بها. أي مواطن يزيد الراتب الشهري الخاص به عن 7 آلاف جنيه بالنسبة إلى الإسكان المتوسط. أي مواطن يزيد الراتب الشهري الخاص به عن 9 آلاف جنيه بالنسبة إلى الإسكان المتوسط.

يذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سبق له وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن الدولة المصرية عازمة على توفير وحدات سكنية لكافة أبناء الشعب المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف تقديم الدعم لكافة المواطنين بدون استثناء تمامًا.