الحكومة تعلن طرح منتجات حلوى المولد على بطاقات التموين .. تعرف على الأسعار

بات بإمكان جميع أبناء الشعب المصري الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، بعدما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح منتجات حلوى المولد على بطاقات التموين بأسعار منخفضة بدرجة أقل من الأسعار المرتفعة التي يمكن أن يجدها المواطن المصري في المحال المعروفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ويتسبب ارتفاع أسعار منتجات حلوى المولد دائمًا في منع الكثير من الناس من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في كل عام، لذا كانت الحكومة المصرية على إيجاد وسيلة لطرح هذه المنتجات بأسعار منخفضة من أجل توفيرها للجميع بدون استثناء بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي يهتم بكل التفاصيل الكبيرة أو حتى الصغيرة التي تهم الشعب المصري.

ويستطيع أي مواطن مصري التوجه إلى نقاط الخبز التابع لوزارة التموين، والتي يتم فيها توزيع السلع المجانية على المواطنين البسطاء الحاملين لبطاقات التموين ومن ضمن هذه السلع الخبز المدعم، من أجل شراء منتجات حلوى المولد بتخفيضات لا مثيل لها على الإطلاق.

وتعتبر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى المسؤولة الأولى عن طرح منتجات حلوى المولد في كافة المنافذ الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى جميع المنافذ الخاصة بالشركة سواء في محافظة القاهرة أو حتى في محافظة الجيزة.

وتصل قيمة التخفيضات إلى 25% بالنسبة إلى أسعار منتجات حلوى المولد التي تقوم بطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي النسبة التي لا تقارن بأي حال من الأحوال بسعر هذه المنتجات الأصلي في المحال الكبرى المعروفة داخل الدولة المصرية المتخصصة في بيع الحلويات.

ويجب الإشارة أيضًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر العديد من السلع بأسعار منخفضة في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتتمثل هذه السلع في كلاً من اللحوم، الأسماك، الخضروات، الدواجن، الفاكهة، علمًا بأن كل هذه السلع متوفرة بشكل يومي في إطار حرص الوزارة على إعادة تعبئة المنافذ بصورة فورية كلما فرغت من أي سلعة من هذه السلع الأساسية.

ومن جانبه أكد اللواء علي أشرف عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى خلال تصريحات صحفية له اليوم أن المواطن المصري يستطيع أيضًا أن يقوم بشراء العديد من الأصناف الأخرى بعيدًا عن منتجات حلوى المولد، وتتمثل هذه الأصناف في كلاً من الحلويات الشرقية، المخبوزات، الحلويات الغربية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن كل الأصناف المتاحة في منافذ المجمعات الاستهلاكية تتمتع بجودة عالية للغاية ولكن يتم طرحها بسعر منخفض بهدف تخفيف العبء على المواطنين البسطاء.

وشدد أيضًا على أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى قامت بتنفيذ كافة تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة الماضية، من خلال إنتاج حوالي 25 طن منتجات حلوى المولد، لكي يتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية إضافة إلى المنافذ التابعة للشركة مع استحالة عدم حصول أي مواطن عليها.

وفي ختام تصريحاته أوضح اللواء أشرف عبد المجيد أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى تعمل دائمًا على دعم كافة السلع والمنتجات التي يحتاج إليها المواطن المصري بصفة دائمة، حتى تكون متاحة أمامه بأسعار يستطيع دفعها بسهولة.

أسعار منتجات حلوى المولد على بطاقات التموين