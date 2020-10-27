رسميًا .. عطلة مدفوعة الأجر لبنوك مصر الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف

أكد البنك المركزي المصري بصفة رسمية اليوم الثلاثاء أن جميع البنوك العاملة داخل الدولة المصرية سوف يتم منحها عطلة مدفوعة الأجر مثل بقية القطاعات الأخرى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار أيضًا إلى أن العمل في البنوك العاملة داخل الدولة المصرية سوف يتم استئنافه بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، وذلك يشمل كل البنوك سواء الحكومية أو حتى الخاصة.

يذكر أن الحكومة المصرية سبق وأن أكدت في الآونة الأخيرة أن الخميس القادم سيكون عطلة رسمية للدولة بأكملها وذلك يشمل القطاع العام إضافة إلى القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويأتي المولد النبوي الشريف العام الحالي 2020 في يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر، إلا أن يوم العطلة قد تم ترحيله إلى غاية نهاية الأسبوع أي يوم الخميس بناءً على القرار المتخذ من جانب مجلس الوزراء بترحيل كافة العطلات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع من أجل منح المواطن المصري فرصة أكبر لقضاء الوقت مع أفراد عائلته في مثل هذه المناسبات السعيدة.