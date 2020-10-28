الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال ال48 ساعة القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال اليومين القادمين انطلاقًا من يوم غدًا الخميس إلى غاية يوم الجمعة، وذلك تزامنًا مع حلول فصل الشتاء إضافة إلى موسم تساقط الأمطار.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس لن تكون مستقرة في كافة أنحاء البلاد، كما ستحدث بعض التقلبات الجوية في الكثير من المناطق، ولكن لن تشمل هذه التقلبات تساقط السيول تمامًا بعكس ما حدث خلال الأسبوع الماضي في مناطق شمال ووسط سيناء.

وأشارت أيضًا إلى أن طقس يوم غدًا الخميس سوف يكون مائلاً للحرارة على عدة مناطق مثل القاهرة الكبرى، مناطق شمال الصعيد، جنوب سيناء، أما مناطق السواحل الشمالية، مناطق الوجه البحري، السواحل الشرقية سيكون فيها الطقس معتدلاً، بينما سوف يكون الطقس شديد الحرارة على كافة مناطق جنوب الصعيد.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن حالة الطقس يوم الجمعة القادم سوف تكون مشابهة لنفس طقس يوم الخميس على مناطق القاهرة الكبرى، مناطق شمال الصعيد، مناطق جنوب سيناء، مناطق السواحل الشرقية، مناطق الوجه البحري، مناطق السواحل الشمالية، أما مناطق جنوب الصعيد سوف يكون الطقس عليها حارًا خلال فترة النهار على أن يكون لطيفًا خلال فترة الليل.

درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية خلال ال48 ساعة القادمة

مناطق القاهرة الكبرى، سوف تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 30 درجة مئوية بالنسبة إلى العظمى إلى غاية 19 درجة مئوية بالنسبة إلى الصغرى.

مناطق جنوب الصعيد، سوف تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 38 درجة مئوية بالنسبة إلى العظمى إلى غاية 23 درجة مئوية بالنسبة إلى الصغرى.

مناطق السواحل الشمالية، سوف تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 27 درجة مئوية بالنسبة إلى العظمى إلى غاية 20 درجة مئوية بالنسبة إلى الصغرى.

مناطق شمال سيناء، سوف تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 34 درجة مئوية بالنسبة إلى العظمى إلى غاية 20 درجة مئوية بالنسبة إلى الصغرى.

مناطق جنوب سيناء، سوف تتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 33 درجة مئوية بالنسبة إلى العظمى إلى غاية 24 درجة مئوية بالنسبة إلى الصغرى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مناطق القاهرة الكبرى، مناطق السواحل الشمالية، مناطق الوجه البحري سوف تشهد في الصباح الباكر ظهور شبورة مائية، لذا يجب على سائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات السريعة من أجل تفادي وقوع الحوادث.

وأضافت أيضًا أن السواحل الشمالية الغربية من المحتمل أن تشهد تساقط الأمطار بنسبة 30% في يوم الجمعة المقبل أي أنها ستكون أمطار خفيفة، أما مناطق شمال الصعيد، جنوب غرب الصعيد سوف تكون فيها الرياح معتدلة مع احتمالية أن تنشط أحيانًا في نفس اليوم أيضًا.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة خلال الفترة الماضية استعدادًا لمواجهة فصل الشتاء إضافة إلى موسم تساقط الأمطار، حتى لا تواجه الدولة المصرية نفس المشاكل التي واجهتها خلال نفس الفترة في آخر عامين على التوالي، ولعل أبرز تلك المشاكل تتمثل في عدم تصريف الأمطار بسرعة في بالوعات المياه بالشوارع مما يؤدي إلى حدوث شلل في الحركة المرورية.

ويأمل الشارع المصري بأكمله في مرور فصل الشتاء القادم بدون حدوث مشاكل من أي نوع، وخاصة حينما يأتي موعد تساقط السيول التي تسبب أزمة كبرى للدولة بأكملها، علمًا بأن كافة الأجهزة المعنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية لديها تكليفات من مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد جيدًا للمرحلة القادمة حتى تمر بسلام.