تحذير عاجل من الصحة العالمية لمصر بسبب موجة كورونا الثانية

رجح الدكتور بيير نيبث مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي ، ملاحظة زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” داخل مصر خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بشأن أخر تطورات جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف مدير برنامج إدارة المعلومات بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي: “لو نظرنا إلى الوبائيات في كل العالم سنلاحظ أننا نرى موجة ثانية وإعادة ظهور للحالات في البلدان التي تأثرت بالموجة الأولى في شهر أبريل مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا”.

وتابع “نيبث”: “أن هناك زيادة في عدد الحالات، لكن الوضع في الإقليم يختلف عن أوروبا باستثناء البحرين وعمان وإيران، ولقد لاحظنا أن الوباء تأخر في البلدان التي نفذت إجراءات صارمة مثل المغرب والأردن”.

وأوضح “نيبث” أن مصر كانت ثاني بلد متأثر في الإقليم بكورونا، وزاد عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا لتصل الذروة في أواخر يونيو الماضي، ثم انخفضت حالات الاصابة بفيروس كورونا في مصر بداية من أغسطس إلى أقل من 200 حالة يوميا.

وأضاف نيبث إن “الاتجاه العام في الإقليم هو معاودة ارتفاع اصابات كورونا بسبب عودة السفر ورفع إجراءات الإغلاق وزيادة التفاعل الاجتماعي وبفعل العدد المنخفض فالناس تعتقد أن الجائحة انتهت؛ ونتيجة لذلك لا يتخذون الإجراءات الاحترازية”.

وقال “نيبث” أن العنصر المناخي له دور أيضًا في زيادة عدد الإصابات بالفيروس، مضيفًا: “هناك عنصر مناخي، فمن الأرجح كمثل الأمراض التنفسية أن نرى زيادة عدد الحالات، ومن ثم فمن الأرجح أن نلاحظ زيادة الحالات في الأسابيع المقبلة بمصر”.