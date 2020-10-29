بيان درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة 30-10-2020

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية يوم غدًا الجمعة، حيث من المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً خلال فترة النهار على عدة مناطق مثل القاهرة الكبرى، مناطق السواحل الشمالية، مناطق الوجه البحري.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه المناطق تحديدًا سوف ينشط فيها رياحًا معتدلة، أما مناطق جنوب سيناء سوف يكون الطقس فيها حارًا مع وجود نشاط رياح معتدلة على خليج السويس مما سوف يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأشارت أيضًا إلى أن الطقس سوف يكون مائلاً للحرارة على مناطق جنوب الصعيد ومناطق شمال الصعيد مع وجود رياح نشطة على الصعيد بأكمله، أما في المساء سوف يختلف الوضع تمامًا عما كان عليه خلال فترة النهار.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن الطقس سوف يكون مائلاً للبرودة على عدة مناطق في الليل مثل القاهرة الكبرى، مناطق شمال الصعيد، مناطق السواحل الغربية، مناطق الوجه البحري، أما مناطق السواحل الشمالية، مناطق جنوب الصعيد، مناطق جنوب سيناء سوف يكون الطقس فيها لطيفًا طوال ساعات الليل.

وأضافت أيضًا أن مناطق القاهرة الكبرى، مناطق السواحل الشمالية، مناطق الوجه البحري سوف تظهر فيها شبورة مائية ذات كثافة عالية في الصباح الباكر، أما مناطق السواحل الشمالية فمن المتوقع أن يسقط عليها الأمطار الخفيفة.

بيان درجات الحرارة غدًا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية