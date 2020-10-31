منها القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعه يومي الأحد والاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مناطق سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعه يومي الأحد والاثنين.

وأضاف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تكون معتدل على السواحل الشمالية وحتى القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة

وتابع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري 27 – 19، السواحل الشمالية 27- 21، جنوب سيناء 32- 24، شمال الصعيد 30- 20، جنوب الصعيد 34- 22.

أماكن سقوط الأمطار

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، بينما تكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن حركة الرياح تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.