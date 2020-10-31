قرار جديد من الحكومة بشأن مخالفات البناء

أعلن مصدر رسمي بوزارة التنمية المحلية، إنه تم مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة شهر إضافي

وأضاف المصدر أن المهلة الإضافية لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء تنتهي نهاية شهر نوفمبر المقبل وذلك تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح حتى نهاية نوفمبر.

وأوضح المصدر أن رسوم جدية التصالح علي مخالفات البناء كما هي دون أي تغيير بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة البنائية للشخص على أن تخصم من المبلغ الإجمالي للتصالح.