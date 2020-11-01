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عاجل: البرلمان يوافق علي قرار الرئيس السيسي بفرض حالة الطوارئ في مصر

متابعات 365منذ يومين
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اللجنة العامة بمجلس النواب
اللجنة العامة بمجلس النواب

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.

وألقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة أمام المجلس بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تقدم في بدايتها بتهنئة أعضاء البرلمان بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية بالخير والبركات.

كما هنأ رئيس مجلس الوزراء أعضاء البرلمان بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتي تمثل الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، والتي تشهد الآن تقدمًا وتطورًا فى جميع المجالات، العمرانية، والسياحية، والمرافق والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كلمته بالتهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسه الموقر، على ثقة الشعب والقيادة السياسية في انتخاب واختيار أعضائه، متمنيًا لهم التوفيق جميعًا، بعد أن تم استكمال مؤسساتنا التشريعية والرقابية بمجلسهم الموقر، الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان.

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متابعات 365منذ يومين
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