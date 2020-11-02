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الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال يومي الثلاثاء والأربعاء

متابعات 365منذ 20 ساعة
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درجات الحرارة
درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين عن تفاصيل حالة الطقس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وعن درجات الحرارة تابع الخبراء: “تسجل على القاهرة 26- 18، والسواحل الشمالية 24- 20، وجنوب سيناء 29- 24، وشمال الصعيد 27- 19، وجنوب الصعيد 32- 21.

وعن حركة الرياح، أكد الخبراء أنها معتدلة على أغلب المناطق، وتنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

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متابعات 365منذ 20 ساعة
أقل من دقيقة

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