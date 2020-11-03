أخبار مصر

ارتفاع جديد.. بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات 365منذ 12 ساعة
دقيقة واحدة
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 97 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 99652 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 189 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و 6291 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 12 ساعة
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة عاجل: البرلمان يوافق علي قرار الرئيس السيسي بفرض حالة الطوارئ في مصر

عاجل: البرلمان يوافق علي قرار الرئيس السيسي بفرض حالة الطوارئ في مصر

منذ يومين
صورة أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

أسعار جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقاهرة

منذ يومين
صورة الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت 31 أكتوبر 2020

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم السبت 31 أكتوبر 2020

منذ يومين
صورة منها القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعه يومي الأحد والاثنين

منها القاهرة.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعه يومي الأحد والاثنين

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى