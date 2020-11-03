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بدءًا من اليوم.. رئيس الوزراء يوجه بغلق أي منشأة في هذة الحالة

متابعات 365منذ 5 أيام
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رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً بتنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة فى وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم غلق أي منشأة أو محال على الفور عند مخالفة الإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة.

وأثني “مدبولي”، علي الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية، لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتلقى رئيس الوزراء تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.​

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متابعات 365منذ 5 أيام
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