قرار عاجل من جهات التحقيق بحق نجلي الرئيس مبارك

راسلت جهات التحقيق خطابًا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من التصرف في أموالهما، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.

وطالبت جهات التحقيق بمنع “علاء محمد حسني مبارك، و”جمال محمد حسني مبارك” من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتاً ، والسماح بممارسة بعض الأعمال طبقاً للخطاب.

وكان علاء مبارك قد قام بتوجيه رسالة شكر للمحامي فريد الديب بشأن ما بذله من مجهودات، وذلك بعد حصوله على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة.

وقال علاء مبارك، علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الحمد والشكر لله، نتوجه بالشكر للأستاذ فريد الديب المحامي القدير على المجهود الكبير الذي بذله مع الأسرة منذ 2011”.

وتابع “بعد مرور 8 سنوات من عمر قضية البورصة وبعد حبسي أنا وجمال فقط كمتهمين السادس والسابع لمدة سنتين على ذمة القضية، وبعد الوقوف أمام 8 دوائر، أى أمام 24 قاضيًا، هذا جزء من الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها الإعلام”.