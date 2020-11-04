شاهد بالفيديو: اعصار أعلى البحر في الإسكندرية وأمطار غزيرة

تداول عدد من نشطاء “فيسبوك” مقاطع فيديو وصورا ترصد ما يُعرف بـ”الشاهقة المائية”، اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، بساحل البحر بمنطقة العجمي بمحافظة الأسكندرية.

وبدأ ظهور “الشاهقة المائية” تزامناً مع موجة الطقس السيئ التي اجتاحت أحياء الإسكندرية، منذ صباح اليوم، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الجدير بالذكر أن الأرصاد الجوية نشرت عبر صفحتها الرسمية مقاطع فيديو تظهر لحظة تكون “شاهقة مائية” في الإسكندرية، مشيرة إلى أن الشاهقة المائية هي التي أحدثت الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن الشاهقة المائية تعد ظاهرة طبيعية تتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، ما ينتج عنه عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالماء.

وأضافت الهيئة أن عمود الماء المتكون أقل كثافة من الإعصار، وأضافت أنه يجري سحب ماء البحيرة أو ماء البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار، وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحًا شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لا يضرُّ.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم، في تراكم المياه بعدد من الشوارع، من بينهم طريقي الكورنيش وأبو قير، ما أدى إلى ارتباك مروري استمر نحو ساعتين.

وقامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالدفع بـ 73 سيارة لشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، فيما جرى الدفع بسيارتين “سيول” في مناطق غرب وشرق المدينة.