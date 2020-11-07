الأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الأربعاء وتحذر سكان هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، خرائط سقوط الأمطار على مختلف محافظات مصر على مدار الـ 5 أيام المقبلة، بداية من السبت حتى يوم الأربعاء المقبل، وفيما يلي تفاصيل سقوط الامطار على مدار الاسبوع بدايةً من السبت وحتى الاربعاء القادم

يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020

القاهرة الكبرى: فرص سقوط أمطار خفيفة 40% تقريبًا على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق كفرالشيخ، والبحيرة، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السلوم، مطروح، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش.

يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020

القاهرة الكبرى: فرص سقوط أمطار خفيفة 40% تقريبًا على بعض المناطق.

الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق: كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من بورسعيد والعريش.

يوم الأثنين الموافق 9 نوفمبر 2020

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: بلطيم، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، سيدي عبدالرحمن، الإسكندرية، رشيد.

يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: بلطيم، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية.

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، الضبعة.

يوم الاربعاء الموافق 11 نوفمبر 2020

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من: السلوم، مطروح، الضبعة.

ووجهت الهيئة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية الغربية.