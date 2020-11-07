ننشر لكم المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال التجارية قبل تطبيقه

يستعد مجلس الوزراء المصري خلال الأيام المقبلة للإعلان عن المواعيد الجديدة والرسمية لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات، سواء مع وجود أزمة كورونا أو بعد إنتهائها.

وحصل مصر 365، على المقترح النهائي للمواعيد الرسمية، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي رفعته وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لأخذ رأي الحكومة بشأنه وإعلانه.

ووفقا لمقترح مجلس الوزراء الآن تكون المواعيد الجديدة للغلق والفتح كما يلي:

مواعيد الفتح المقترحة

الأنشطة المقلقة للراحة من الساعة 8 صباحا.

باقي المحال من الساعة 5 صباحا.

ولا يجوز الفتح قبل هذه المواعيد.

مواعيد الإغلاق المقترحة