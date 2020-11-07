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قطع المياه لمدة 14 ساعه عن عدة مناطق بالقاهرة الاثنين المقبل

أحمد نجيبمنذ 7 ساعات
دقيقة واحدة
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قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (المنطقة ما بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما – معسكرات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وجميع المعسكرات المجاورة – محطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع اسكانات أهالينا 1و 2 – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر الخطاب – الحرفين).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة بداية من يوم الاثنين الموافق 9-11-2020 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى أعمال توسعات كوبري محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتعمل الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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أحمد نجيبمنذ 7 ساعات
دقيقة واحدة

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