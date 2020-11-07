توجيه جديد من الرئيس السيسي بخصوص سيناء

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوي، تنمويًا وذلك من كافة الجوانب في إطار استراتيجية مصر للتنمية الشاملة في سيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد جاء ذلك التوجيه الرئاسي خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.

وأعلن ذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، حيث أوضح أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.