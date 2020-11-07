أخبار مصر

توجيه جديد من الرئيس السيسي بخصوص سيناء

أحمد نجيبمنذ 5 ساعات
دقيقة واحدة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تهدف التجمعات البدوية في شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوي، تنمويًا وذلك من كافة الجوانب في إطار استراتيجية مصر للتنمية الشاملة في سيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمراني وسكني متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات ري لزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد جاء ذلك التوجيه الرئاسي  خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.

وأعلن ذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، حيث أوضح أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
أحمد نجيبمنذ 5 ساعات
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة ارتفاع جديد.. بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

ارتفاع جديد.. بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020

منذ 23 ساعة
صورة طريقة معرفة مكان لجنتك الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020

طريقة معرفة مكان لجنتك الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020

منذ يومين
صورة ارتفاع جديد.. بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

ارتفاع جديد.. بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

منذ يومين
صورة ارتفاع جديد بأعداد المصابين.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020

ارتفاع جديد بأعداد المصابين.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى