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عاجل: الحكومة تعلن تعطيل الدراسة في 4 محافظات

متابعات 365منذ 7 ساعات
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تعطيل الدراسة
تعطيل الدراسة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له منذ قليل: “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وتم نفي تلك الأنباء”.

تعطيل الدراسة في 4 محافظات

وأكدت الوزارتان بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأوضحتا أن الدراسة منتظمة ومستمرة بالمدارس بشكل طبيعي باستثناء 4 محافظات هي (البحيرة – الإسكندرية – مرسى مطروح – دمياط)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأشار بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن قرار تعطيل الدراسة نتيجة لسوء الأحوال الجوية يرجع لأحوال الطقس بكل محافظة على حدة، بناءً على التقارير والتحذيرات الواردة من قبل هيئة الأرصاد الجوية، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم استقرار حالة الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

الدراسة في 4 محافظات

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متابعات 365منذ 7 ساعات
دقيقة واحدة

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