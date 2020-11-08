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وزيرة الصحة تكشف عن أكثر المناطق إصابة بفيروس كورونا

متابعات 365منذ 4 ساعات
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وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن مناطق أوسيم والوراق وإمبابة والهرم، الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الجيزة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، آخر مستجدات كورونا في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية التي تتخذها مصر وإرشادات وزارة الصحة الهامة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم.

وأكدت “زايد” على استعداد مصر التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في بعض دول العالم.

وأشادت “زايد” بالمتابعة الدقيقة من قبل القيادة السياسية، ومن خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشارت الي الدور الهام في متابعة خطة الدولة وكافة الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة كافة التحديات.

وأكدت علي اهتمام القيادة السياسية بملف مواجهة فيروس كورونا المستجد ووضعه من ضمن أولوياتها.

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متابعات 365منذ 4 ساعات
دقيقة واحدة

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