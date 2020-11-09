وزارة الصحة تزف بشري سارة بشأن اصابات كورونا في مصر

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية بلوغ نسب التعافي من فيروس كورونا في مستشفيات العزل 91.8%.

وصرحت وزارة الصحة والسكان في بيانها أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى اليوم.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

واشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد اصابات كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.

وتواصل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.