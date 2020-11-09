الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد وتحذر من نوة جديدة تضرب البلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث أنه من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري، معتدل على باقي الأنحاء نهارا.

وكشف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الدكتور محمود شاهين، تفاصيل نوَّة جديدة، قد تضرب البلاد، نهاية نوفمبر الجاري.

وأضاف “شاهين”، خلال تصريحات له، أن هناك أكثر من نوة تتعرض لها البلاد، ولكن معظمها بلا تأثير على الأجواء، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي إجراءات بخصوص مواجهة أو التعامل مع تلك النوة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد تصدر خرائط يومية، توضح فيها أماكن سقوط الأمطار، ومدى كثافتها.

الأرصاد تحذر من نوة جديدة تضرب البلاد

وتحدث “شاهين” عن نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 من نوفمبر، على ملعب برج العرب، بمحافظة الإسكندرية التي تشهد موجة من الطقس السيئ خلال الشهر الجاري: “من الوراد سقوط الأمطار في شهر نوفمبر على السواحل الشمالية، ولكن يفضل نقل المباراة إلى خارج الإسكندرية؛ لأن الأجواء في فصل الخريف والشتاء تكن ممطرة، ولكن لم تفصح الخرائط عما بداخلها من أجواء يوم إقامة المباراة”.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن المدن التي تشير إليها النشرة عند ذكر المصطلحات الآتية “السواحل الشمالية، سلاسل البحر الأحمر، مدن القناة ، الدلتا، جنوب سيناء، شمال غرب البلاد، جنوب الدلتا، جنوب الصعيد، جنوب شرق البلاد، شمال شرق البلاد، شمال الدلتا”، فالسواحل الشمالية تضم مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح والدلتا وتضم كلا من: كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة، ومدن القناة تضم كلا من: السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

ومحافظات الصعيد تضم كلا من: الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، ومدن البحر الأحمر هي رأس غارب والغردقة وشرم الشيخ وسفاجا ومرسى علم وشلاتين وحلايب.

أما شمال غرب البلاد فالمقصود بها مطروح والإسكندرية، وشمال شرق البلاد المقصود بها رفح والعريش وبورسعيد ودمياط، وشمال الدلتا المقصود بها البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وجنوب الدلتا هي القاهرة والقليوبية، وشرق الدلتا هي الشرقية والإسماعيلية، وغرب الدلتا المقصود بها الغربية والمنوفية، وجنوب شرق البلاد يضم حلايب وشلاتين ومدن شرق أسوان، وجنوب غرب البلاد يضم الصحراء الغربية.