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غرامة فورية.. تعرف علي عقوبة عدم ارتداء الكمامات في المترو

متابعات 365منذ 3 ساعات
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عقوبة عدم ارتداء الكمامات في المترو
عقوبة عدم ارتداء الكمامات في المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن توقيع غرامة قدرها 4000 جنيه على كل المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا، وذلك أثناء استقلال قطارات المترو.

جاء ذلك بعد تحذيرات الحكومة من حدوث موجة ثانية من كورونا، مشيرة إلى أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وشدد المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، من أجل منع انتشار الفيروس بين الركاب، موضحا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة والحرجةز

وأكد “الفضالي” علي أن لم يتم رصد أي إصابات بين الركاب، منذ بداية ظهرو الفيروس، مارس الماضى.

وقال رئيس شركة مترو الأنفاق، إن الشركة المصرية تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على حماية جموع الركاب.

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متابعات 365منذ 3 ساعات
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