الحكومة تكشف حقيقة تغريم الطلاب 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الكمامة

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تغريم أولياء الأمور 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب للكمامة، بقوله: “لا صحة لخبر تغريم ولي الأمر ماليًا في حالة عدم التزام الطالب بالكمامة”.

وأشار “شوقي” إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت اليوم خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها، أنه وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب الأكثر من 12 عاما بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة بأنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول لولي الأمر وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثانٍ وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب، من هم أقل من 12 عاما، بارتداء واقي الوجه؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم.