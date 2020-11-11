قرار عاجل من الحكومة بشأن تعطيل الدراسة في المحافظات

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة لكل محافظ في محافظته، وفقا للظروف على أرض الواقع، بما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات حال حدوثها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة قبل قليل، أنّ تعطيل الدراسة يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به.

وكان “مدبولي” قد اجتمع قبل قليل مع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس من أجل مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

ونوه مدبولي بأنّ هذا الأسبوع شهد حدوث نوة المكنسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على دور القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة.

ولفت إلى أنّ المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.