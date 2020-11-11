وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء عاجل بشأن موجة كورونا الثانية

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أبرز استعدادات الوزارة بشأن موجة كورونا الثانية، مشيرة إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة لحالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأضافت “زايد” أنه تم تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا ومتابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية، وأكدت علي حرص الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي للادوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا.

وأضافت “زايد” أنه تم زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة انتشار فيروس كورونا، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية وزيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملا.

وقالت “زايد” أنه تم رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس كورونا، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك، فضلاً عن زيادة قدرة الخط الساخن 105.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، وصرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية، فضلاً عن استمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.