أمطار خفيفة وتحذير.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الخميس وغدا الجمعة يشهد حالة من الاستقرار على أغلب مناطق الجمهورية، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية مثل (الإسكندرية والضبعة والسلوم ومطروح).

وتابع خبراء الأرصاد: “تسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 و25 درجة نهارا و16 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 23- 18، وجنوب سيناء 29- 21، وشمال الصعيد 26 -16، وجنوب الصعيد 29 – 17”.

ونصح الخبراء المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة وعدم تخفيف الملابس خاصة الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح حيث يكون الطقس أكثر برودة في هذا التوقيت مؤكدين أن فصل الخريف لم ينتهي بعد.

وأضاف الخبراء، أن شمال البلاد يتأثر بمنخفض جوي على البحر المتوسط بينما يتأثر الجنوب بامتداد منخفض السودان الموسمي.

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17 .

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم السبت 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.