عاجل: تعطيل الدراسة غداً وطوارئ و6 تحذيرات للمواطنين في هذة المحافظة

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة موجة الطقس السئ.

ووفقًا لبيان محافظة الإسكندرية، أتي قرار تعطيل الدراسة بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

وقالت المحافظة أنه يستثنى من قرار تعطيل الدراسة بالمدارس كل من “القيادات، أطقم العمل والنوبتجيات” وفق للاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية- بحسب القرار.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت من احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من صباح غداً السبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة.

وجددت المحافظة في بيان لها اليوم، مطالبتها للمواطنين باتباع التعليمات التالية للحفاظ على سلامتهم:

– تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

-تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

– عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.

– عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

– عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

– عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وفي سياق متصل، قرر المحافظ تعطيل الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، غدًا، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ، حفاظًا على حياة المواطنين.