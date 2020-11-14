بشروط جديدة.. تعرف على موعد استئناف أعمال البناء في مصر

توقفت أعمال البناء في مصر وخاصة في المدن الكبرى وعواصم المحافظات بصورة شبه كلية، وذلك بعد صدور قرار بوقف البناء على مستوى جميع المحافظات في نهاية شهر مايو الماضي على أن تكون مدة وقف البناء 6 أشهر.

كما تم وقف أعمال البناء بشكل كامل في 4 محافظات وهي القاهرة الكبرى وتشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

ونص قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي على “تكليف المحافظين كلٌّ في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، وذلك لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى”.

ونص قرار وزير التنمية المحلية على أن يبدأ سريانه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، تنتهي في يوم 24 نوفمبر الجاري، علي أن يتم استكمال أعمال البناء ولكن بالصيغة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة.

والجدير بالذكر أن الهدف من قرار الحكومة إلى مراجعة التراخيص الصادرة من الوحدات المحلية ومجالس المدن فضلا عن العمل على وضع صيغة جديدة للتراخيص يجري العمل بها عقب انتهاء مدة الوقف مباشرة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بالانتهاء من الأعمال المطلوبة فيما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ6 أشهر فقط وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين.