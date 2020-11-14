عاجل: أمطار غزيرة ورعدية الآن على 8 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تحرك السحب تجاه محافظات الدلتا والشرق ومدن القناة منذ نحو ساعة.

وأضافت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تتقدم تدريجيا إلى القاهرة الكبرى ومازالت على الساحل الغربي والإسكندرية والبحيرة تكون مختلفة الشدة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة خاصة منطقة الشرق”.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الدلتا الآن تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية تستمر خلال الساعات القادمة.

وقالت الأرصاد أن المناطق المتأثرة حاليا تشمل: دمياط والبحيرة وبورسعيد وبلطيم والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية، وتتقدم متوسطة إلى جنوب الدلتا، كما تتقدم شرقا إلى مناطق من شمال ووسط سيناء.

صور أقمار صناعية توضح أماكن سقوط الأمطار