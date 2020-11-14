أخبار مصر

عاجل: أمطار غزيرة ورعدية الآن على 8 محافظات

متابعات 365منذ يوم واحد
أقل من دقيقة
حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تحرك السحب تجاه محافظات الدلتا والشرق ومدن القناة منذ نحو ساعة.

وأضافت الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “تتقدم تدريجيا إلى القاهرة الكبرى ومازالت على الساحل الغربي والإسكندرية والبحيرة تكون مختلفة الشدة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة خاصة منطقة الشرق”.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الدلتا الآن تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية تستمر خلال الساعات القادمة.

وقالت الأرصاد أن المناطق المتأثرة حاليا تشمل: دمياط والبحيرة وبورسعيد وبلطيم والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية، وتتقدم متوسطة إلى جنوب الدلتا، كما تتقدم شرقا إلى مناطق من شمال ووسط سيناء.

صور أقمار صناعية توضح أماكن سقوط الأمطار

الجوية

الجوية 4

الجوية 3

الجوية 2

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ يوم واحد
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة

البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة

منذ يوم واحد
صورة بشروط جديدة.. تعرف على موعد استئناف أعمال البناء في مصر

بشروط جديدة.. تعرف على موعد استئناف أعمال البناء في مصر

منذ يوم واحد
صورة الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020

الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020

منذ يومين
صورة عاجل: تعطيل الدراسة غداً وطوارئ و6 تحذيرات للمواطنين في هذة المحافظة

عاجل: تعطيل الدراسة غداً وطوارئ و6 تحذيرات للمواطنين في هذة المحافظة

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى