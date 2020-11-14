قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن تعليق الدراسة

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار قرارًا عاجلًا بشأن موقف تعليق الدراسة غداً الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020 في المدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية.

ونص قرار الدكتور أيمن مختار على تعليق الدراسة يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب.

يذكر أن موجة من الأمطار الغزيرة والطقس السيئ قد ضربت مراكز وقرى محافظة الدقهلية، وهطلت أمطار يصاحبها ثلوج في الشوارع.

الأمر الذي أدى إلى حدوث شلل مروري في نطاق مدينة المنصورة وكذلك انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في بعض الأحياء.