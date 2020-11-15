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تعرف علي أماكن سقوط الأمطار في بعض المحافظات حتى يوم الأربعاء

متابعات 365منذ 5 ساعات
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أماكن سقوط الأمطار
أماكن سقوط الأمطار

أعلنت الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار بداية من من اليوم الأحد وحتي يوم الأربعاء، وقالت الأرصاد في بيانها أن طقس اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية وبعض محافظات الجمهورية فضلا عن انخفاض في درجات الحرارة.
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وأوضحت الأرصاد الجوية أن 40% من مناطق القاهرة الكبرى سوف تشهد أمطارا خفيفة، كما ستشهد محافظات الإسكندرية ومطروح والسلوم أمطارا خفيفة اليوم الأحد وحتى الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن محافظات العريش وبورسعيد والبحيرة ستشهد أمطارا من متوسطة إلى خفيفة من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء.

أماكن سقوط الأمطار
أماكن سقوط الأمطار

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر في وقت سابق، تطورات حالة الطقس في المحافظات اليوم السبت.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد “الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة حتى عصر اليوم لكنها كانت أقل حدة من الأسبوع الماضي، ومستمرة اليوم”، مشيرة إلى أن المنصورة شهدت عاصفة رعدية وأمطارًا مصحوبة بسقوط كرات ثلج.

ولفتت إلى أن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة شهدتا سقوط أمطار أيضا اليوم السبت.

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متابعات 365منذ 5 ساعات
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