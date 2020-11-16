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الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأحد 15 نوفمبر 2020

متابعات 365منذ 21 ساعة
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بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم
بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 100 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 101046 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 220 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، هو 110767 حالة من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و 6453 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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متابعات 365منذ 21 ساعة
دقيقة واحدة

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