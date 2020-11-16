بيان هام من الخارجية الكويتية بشأن أزمة سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، بيانًا هاماً بشأن الأزمة بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة.

وقال أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، إن بلاده تدعم موقف مصر في قضية سد النهضة.

وأضاف “الصباح” على هامش زيارته إلى السفارة الفلسطينية لتقديم واجب العزاء في أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات: “إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصًا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط”.

جديراً بالذكر أن وزير الري الإثيوبي “سيليشي بيقلي” قال، إن اثيوبيا تلتزم بالحوار، وتعزيز الرؤية المشتركة في ملف سد النهضة”.

وكان الاجتماع الذي عُقد في مصر الأسبوع الماضي، على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث “مصر والسوادان وإثيوبيا”، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي، قد انتهى بعدم التوصل إلى اتفاق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت “مصر والسوادان وإثيوبيا” على أن ترفع كلٌّ منها تقريرًا، لجنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يشمل “مجريات الاجتماعات، ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عُقدا يومَي 26 يونيو 2020، و21 يوليو 2020، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.