أخبار مصر

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

متابعات 365منذ 3 ساعات
دقيقة واحدة
كورونا في مصر
كورونا في مصر

أعلنت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مها طلعت، إنه بمراقبة أرقام اصابات كورونا  في مصر يشير إلى ازدياد أعداد الإصابات، مشيرًة إلى أن زيادة الاصابات تعد بسيطة.

يذكر أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حذرت أكثر من مرة بأن هناك احتمال كبير جدًا بمرور بعض الوقت وخاصة مع بدء فصل الشتاء أن يحدث زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وأضافت “الدكتورة مها طلعت” في حوار لها لبرنامج “صباحك مصري” على قناة “إم بي سي مصر 2” اليوم الاثنين، أن بعض الدول الأوروبية تسجل زيادة رهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع بعض الدول للإغلاق من جديد للسيطرة علي الوضع الوبائي.

وأوضحت أن بعض دول إقليم شرق المتوسط تسجل زيادات كبيرة في أعداد المصابين والوفيات، ولذلك فأن هناك توقع طبيعي بزيادة أعداد المصابين بكورونا في الفترة القادمة وارتفاع المنحنى الوبائي في مصر، حتى انتهاء فصل الشتاء.

وتابعت “طلعت” أن تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا، يعتمد في الأساس على الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة والمواطنين، لأنها المتحكمة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت: “طول ما في ممارسات تتيح للفيروس الانتقال من إنسان لآخر فأنه نتوقع زيادة كبيرة جدًا في أعداد الإصابات بكورونا”.

وأضافت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه يجب ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365منذ 3 ساعات
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة بالفيديو: ​ثلوج وأمطار.. طقس سيئ غير مسبوق يضرب المنصورة

بالفيديو: ​ثلوج وأمطار.. طقس سيئ غير مسبوق يضرب المنصورة

منذ يومين
صورة قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن تعليق الدراسة

قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن تعليق الدراسة

منذ يومين
صورة البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة

البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة

منذ يومين
صورة عاجل: أمطار غزيرة ورعدية الآن على 8 محافظات

عاجل: أمطار غزيرة ورعدية الآن على 8 محافظات

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى