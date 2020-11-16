الصحة العالمية تحذر من ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

أعلنت المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مها طلعت، إنه بمراقبة أرقام اصابات كورونا في مصر يشير إلى ازدياد أعداد الإصابات، مشيرًة إلى أن زيادة الاصابات تعد بسيطة.

يذكر أن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حذرت أكثر من مرة بأن هناك احتمال كبير جدًا بمرور بعض الوقت وخاصة مع بدء فصل الشتاء أن يحدث زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وأضافت “الدكتورة مها طلعت” في حوار لها لبرنامج “صباحك مصري” على قناة “إم بي سي مصر 2” اليوم الاثنين، أن بعض الدول الأوروبية تسجل زيادة رهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع بعض الدول للإغلاق من جديد للسيطرة علي الوضع الوبائي.

وأوضحت أن بعض دول إقليم شرق المتوسط تسجل زيادات كبيرة في أعداد المصابين والوفيات، ولذلك فأن هناك توقع طبيعي بزيادة أعداد المصابين بكورونا في الفترة القادمة وارتفاع المنحنى الوبائي في مصر، حتى انتهاء فصل الشتاء.

وتابعت “طلعت” أن تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا، يعتمد في الأساس على الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة والمواطنين، لأنها المتحكمة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت: “طول ما في ممارسات تتيح للفيروس الانتقال من إنسان لآخر فأنه نتوقع زيادة كبيرة جدًا في أعداد الإصابات بكورونا”.

وأضافت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه يجب ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.