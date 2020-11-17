تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ5 أيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها قبل قليل، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة في مصر في الـ 5 أيام المقبلة، وذلك في الفترة من الأربعاء الموافق 18 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:
أماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء 18 نوفمبر
– جاء بيان الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار كالتالي:
السواحل الشمالية الغربية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح – السلوم)، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش).
أماكن سقوط الأمطار يوم الخميس 19 نوفمبر
– السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح
– السلوم – رشيد)، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).
– الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية).
– جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بيناس).
أماكن سقوط الأمطار يوم الجمعة 20 نوفمبر
– القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبًا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.
– السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح).
– الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية).
– جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب – شلاتين – رأس بيناس).
أماكن سقوط الأمطار يوم السبت 21 نوفمبر
– السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم – بورسعيد – العريش – رفح).
– شمال الوجه البحري: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية).
أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد 22 نوفمبر
– السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد).