القادم أسوأ.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التأكيد على التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، في مواجهة انتشار فيروس كورونا في مصر.

وشدد “مدبولي” على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

جاء ذلك في ضوء ما تشهده مصر مؤخرا من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من الموجة السابقة، وعليه فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه “مدبولي” في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.