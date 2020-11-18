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الحكومة تعلن الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء

متابعات 365منذ 34 دقيقة
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أسعار التصالح في مخالفات البناء
أسعار التصالح في مخالفات البناء

أكد المتحدث باسم مجلس الوزارة المستشار نادر سعد، عدم نية الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة جديدة وأن المهلة سوف تنتهي في 30 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمستشار نادر سعد مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إن الوزارات بذلت مجهودًا كبيرًا بملف التصالح في مخالفات البناء والتخفيضات المتكررة، والتي عكست أن الهدف الرئيسي لم يكن تحصيل الأموال، ولكن زيادة عدد الطلبات التي تتلقها من أجل الانتهاء من حقبة تاريخية حملت معها هذه المخالفات وتقنين أوضاعها.

وأضاف قاسم أن مصر تلقت 2 مليون و300 ألف طلب تصالح، وجاءت محافظة البحيرة في الصدارة بـ 242 ألف و646 طلب، ثم القليوبية 201 ألف و712 طلب، ثم الشرقية 188 ألف 789 طلب، أما القاهرة تقدمت في شهري أكتوبر ونوفمبر ووصلت 130 ألف و167 طلب، وقبلها محافظة الجيزة بـ 157 ألف و311 طلب.

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متابعات 365منذ 34 دقيقة
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