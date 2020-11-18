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توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن كورونا خلال اجتماع اليوم

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.

ووجه الدكتور مدبولي بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية.

كما وجه رئيس الوزراء بتطبيق العقوبات المُقررة في القانون لمخالفة الاجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه الدكتور مدبولي أيضا باتخاذ الوزارات المختلفة ما تراه مناسباً من إجراءات وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.

وأن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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متابعات 365منذ 9 دقائق
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