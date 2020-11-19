الصحة العالمية تحذر: موجة فتاكة من كورونا تجتاح الشرق الأوسط

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تشديد القيود العاجل يعد السبيل الوحيد لتفادي سقوط الكثير من ضحايا موجة كورونا الثانية في الشرق الأوسط.

وأعرب أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أثناء موجز صحفي عقده من القاهرة اليوم الخميس، عن بالغ قلقه إزاء خفض دول المنطقة التي تشمل الجزء الأكبر من الشرق الأوسط مستوى التأهب الوبائي بعد رفع إجراءات العزل العام.

ولفت المدير الإقليمي للمنظمة إلى تسجيل أكثر من 3.6 مليون إصابة بكورونا، منها أكثر من 76 ألف حالة وفاة في المنطقة خلال الأشهر التسعة الماضية، محذرا من احتدام الجائحة، وحث على اتخاذ خطوات عاجلة لمنع “تحول هذا التنبؤ المقلق إلى حقيقة”.

وأبدى المنظري قلقا خاصا بشأن الوضع الوبائي في عدة دول في المنطقة وفي مقدمتها إيران والأردن والمغرب التي تتوزع عليها أكثر من 60% من الإصابات التي تم رصدها خلال الأسبوع الأخير.

كما أعار المنظري اهتماما إلى ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في باكستان ولبنان حيث تم فرض إجراءات عزل شاملة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الأردن وتونس ولبنان سجلت قفزات قياسية غير مسبوقة في حصيلة الوفيات على مستوى المنطقة.