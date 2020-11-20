تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

أهابت محافظة القاهرة بالمواطنين التزام منازلهم وعدم النزول للشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، من أجل إعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لأداء عملها في رفع آثار الأمطار الغزيرة، التي تتعرض لها المحافظة بسرعة، وتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين في الشوارع.

وأكد إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم الجمعة، استمرار متابعة أعمال شفط مياه الأمطار التي تجمعت ببعض الشوارع بالمنطقة الغربية، بسبب موجة الطقس السيئ.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن سقوط أمطار بمناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، وسط استعدادات شركتي الصرف بهما، وتمركزات لمعدات وسيارات شفط المياه بالمحاور الرئيسية.

وأشارت الشركة إلى سقوط أمطار شديد في البداية، ثم متوسطة لمدة 12 دقيقة على كامل مناطق العمرانية الغربية والعمرانية الشرقية وسيدي عمار وفيصل والهرم ومن ميدان الجيزة حتى الطالبية، شاملة منطقة كفر طهرمس والطالبية ونصر الدين، وأنفاق “15 مايو، شيراتون، وادي النيل، أحمد عرابي، إمبابة، المنيرة”، مع استقرار الأوضاع، والتعامل مع أي تجمعات أولًا بأول.