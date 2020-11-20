محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة غداً بسبب الطقس السئ

قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 21 نوفمبر 2020، وذلك بعد تقرير الوارد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والذى أشار إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

الجدير بالذكر أن تعطيل الدراسة جاء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.