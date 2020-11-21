التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار لمدة 72 ساعة

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والري عن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 23 نوفمبر 2020 على مختلف أنحاء البلاد.

خريطة سقوط الأمطار يوم السبت 21 نوفمبر

قال مركز التنبؤ بالفيضان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وقد تصل إلى شمال الدلتا.

خريطة سقوط الأمطار يوم الأحد 22 نوفمبر

صرح مركز التنبؤ بالفيضان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

خريطة سقوط الأمطار يوم الاثنين 23 نوفمبر

أكد مركز التنبؤ بالفيضان أن من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.