منهم 5 أيام متتالية.. 19 يوما إجازة تنتظر المصريين.. تعرف علي الإجازات الرسمية في 2021

نشرت الجريدة الرسمية الإجازات الرسيمة والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الاحتفال كل عام بالأعياد والمناسبات الرسمية، التي يحصل فيها العاملون بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي بالوزارات، المصالح الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جمهورية مصر العربية.

مواعيد الإجازات الرسمية في 2021

ويرصد “مصر 265” بالتواريخ، مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2021، وفقا لما جاء بالقرار الوزاري:

ـ يوم الخميس 7 يناير 2021 : عيد الميلاد القبطي.

ـ يوم الاثنين 25 يناير 2021: عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ـ يوم الأحد 25 أبريل 2021 :عيد تحرير سيناء.

ـ يوم السبت 1 مايو 2021: عيد العمال.

ـ يوم الاثنين 3 مايو 2021: شم النسيم.

ـ وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة.

ـ يوم الأربعاء 30 يونيو 2021: ثورة 30 يونيو.

ـ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه الأربعة.

ـ يوم الجمعة 23 يوليو 2021: عيد الثورة.

ـ يوم الاثنين 9 أغسطس 2021: رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021: عيد القوات المسلحة.

ـ يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021: المولد النبوي الشريف.

ونص القرار على أنه يستحق الموظفون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية المشار إليها سابقا.