منخفض جوي وعواصف رعدية.. مركز المناخ يوجه تحذيرات هامة للمواطنين والري ترفع حالة الاستنفار العام

قال رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد علي فهيم، إنه من المتوقع قدوم منخفض جوي عميق شديد التأثير على السواحل الشمالية والغربية والدلتا بأكلمها حتى القاهرة.

وأكد فهيم علي استمرار حالة اضطراب التغيرات المناخية في مصر، خاصة في شمال البلاد، مشيرا إلى عودة المنخفض الجوي ولكنه عميق وقوي نهاية الأسبوع.

ويكون المنخفض شديد التأثير على المناطق القريبة من وجوده، خاصة في الإسكندرية وشمال الدلتا.

وتوقع رئيس مركز المناخ سقوط كميات أمطار من متوسطة إلى غزيرة إلى غزيرة جدا، بجانب وجود عواصف رعدية، وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

من جانبها رفعت وزارة الموارد المائية والري، حالة الاستنفار العام بكل قطاعات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات.

وعقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالوجه القبلى لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.